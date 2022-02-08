/678192/نشرة-أخبار-الفن-الموت-يفجع-فيفي-عبده-هجوم-على-هند-صبري-بعد-ظهورها-ببدلة-رقص-في-مسلسل-البحث-عن-علا-وهذا-أول-ظهور-لـ-يسرا-بعد-تعافيها-من-فيروس-كورونا

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الثلاثاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

الموت يفجع الفنانة والراقصة فيفي عبده

رحلت عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، الحاجة هدى شقيقة الفنانة والراقصة الشرقية فيفي عبده، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة أو أية تفاصيل خاصة بالجنازة.

وأعلنت فيفي وفاة شقيقتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

هند صبري ببدلة رقص مع الراقصة دينا.. مسلسل البحث عن علا يتصدر التريند «فيديو»

بدأ عرض مسلسل “البحث عن علا” خلال الأيام السابقة، والذي يعتبر استكمالًا لمسلسل “عايزة أتجوز” وتلعب دور بطولته هند صبري، وانتشرت خلال الأيام الماضية مقطع من أحد حلقات المسلسل، ظهرت فيه هند صبري مرتدية “بدلة رقص” وترقص بصحبة الراقصة “دينا” مما أثار الجدل بشكل كبير.

انتشر مقطع للفنانة هند صبري من مسلسل “البحث عن علا” وهو من إنتاج نتفلكس، وأثار هذا المشهد الجدل حوله وتفاعل معه رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، حيث ظهرت فيه هند صبري بصحبة دينا الراقصة في حديقة لمكان ما، وكان كلًا منهما مرتدي بدلة رقص باللون اللبني.

أثار مشهد بدلة الرقص للفنانة هند صبري من مسلسل البحث عن علا الجدل بشكل كبير، وكانت بصحبة الراقصة دينا في حديقة مكان ما، وجاءت تعليقات الجمهور بين المهاجمة لها والمعجبة بهذا المشهد، وجاءت بعض التعليقات قائلة:”أنا شايف الناس مستغربه الحكايه دى أوى على هند صبرى انهاتخرج ببدلة الرقص أنا عن نفسى مش مستغرب خالص وعادى جدًا كمان بالنسبه ليها اقصد”.

وفي تعليق آخر حول ظهور هند صبري ببدلة الرقص في أحمد مشاهد البحث عن علا قالت:”خلصنا من مني زكي هيطلع حوار هند صبري ببدلة الرقص و يكأنهم كانوا بيبيعوا سبح قبل كده”.

وفي تعليق آخر خلال موقع التغريدات القصيرة تويتر قال:”هند صبري قالت انه اتعرض عليها دور منى زكي في فيلم اصحاب ولا اعز ورفضته”.

أول ظهور لـ يسرا بعد تعافيها من فيروس كورونا

عادت النجمة المتألقة يسرا لتصوير مسلسلها الجديد بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، التي أُصيبت به مؤخرًا.

ونشرت النجمة عبير صبري صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت فيها يسرا لأول مرة بعد تعافيها من كورونا.

وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة: "النجمة الجميلة يسرا والأستاذ جمال العدل حصري في مسلسلنا يوتيرن بعد ما خفت من الكورونا ألف مليون سلامة يا ملكة يا حبيبة الناس كلها بنحبك كلنا".

ضرب وتكسير".. حفل عمر كمال في أمريكا يتحول إلى خناقة شوارع «فيديو»

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حلفة المطرب الشعبي عمر كمال لإشكال كبير في حفلته في سياتل واشنطن بالأمس، وظهر في الفيديو مشاهد عنيفة بين أشخاص من الحفلة وانتشرت حالة من التوتر في المكان وإنفعال رجال الشرطة لمحاولة السيطرة على الوضع.

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لحفلة المطرب الشعبي عمر كمال التي كانت أمس في واشنطن بأمريكا، وظهر فيها الإشكال وسط محاولة رجال الشرطة من السيطرة على الوضع وتهدئته