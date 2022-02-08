/678193/مشاهدة-مباراة-الأهلي-وبالميراس-في-كأس-العالم-للأندية

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، عن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، عبر قناتها على "يوتيوب"، في مفاجأة سارة لعشاق وجماهير القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقابل الأهلي نظيرة بالميراس في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بعد قليل، في فرصة كبيرة للقلعة الحمراء من أجل التأهل للمباراة النهائية.

تشكيل الأهلي أمام بالميراس:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهرة محمد طاهر – حسين الشحات.

دكة بدلاء الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شوبير، محمد مغربي، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمود وحيد، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، زياد طارق، ميكيسوني، وليد سليمان، محمد شريف.

الأهلي في كأس العالم للأندية

خطف النادي الأهلي أنظار جموع المتابعين لكأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق "مونتيري المكسيكي" في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية، و ذلك في ظل غيابات عديدة لنجوم الفريق لأسباب الإصابة و مشاركة البعض منهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا.

و يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة لعل أبرزها قائد الفريق "محمد الشناوي" والذي أصيب مع المنتخب الوطني في مباراته أمام كوتديفوار في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

و أيضًا من ضمن هذه الغيابات لاعب خط الوسط و الباك اليمين لمنتخب مصر "أكرم توفيق" الذي لحقته إصابة بالغة بقطع في الرباط الصليبي منعته من استكمال مشواره مع المنتخب الوطني في البطولة.

مشاركات الأهلي ضد الأندية البرزايزيلية

ولعب "النادي الأهلي" أمام الأندية البرازيلية في 3 مشاركات بكأس العالم للأندية, إستطاع من خلالهم "المارد الأحمر" الفوز في مباراة و خسر في مباراتين, أحرز خلالهم هدف وحيد فيما إستقبلت شباكه 3 أهداف.

إفتتح الأهلي مشواره مع الأندية البرازيلية بمواجهة فريق "إنترناسيونال البرازيلي" عام 2006 و التي إنتهت بهزيمة "الأهلي" بهدفين مقابل هدف و أحرز فلافيو مهاجم النادي الأهلي هدف الأهلي الوحيد