/678191/صحة-البرلمان-تناقش-طلب-النائب-علي-أحمد-لتوفير-قطع-غيار لزراعة-القوقعة-بالتأمين-الصحي-للأطفال

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الوحش، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عدم توفير قطع غيار لزراعة القوقعة بالتأمين الصحي للأطفال.

دوت الخليج

التأمين الصحي للأطفال

و اكد النائب على أحمد على، أن تكلفة عملية زراعة القوقعة تتراوح ما بين +130 إلي 160 ألف جنيه، والأطفال الذين تجرى لهم جراحة زراعة القوقعة يعانون بسبب عدم توفر قطع غيار القوقعة.

و لفتت مها شعلان، مسئول التأهيل النفسي والقوقعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن منظومة زرع القوقعة تطورت وفي 2017 كانت 42 حالة، وفي 2021 تجاوزت الألف عملية، والعمليات تجرى مجانا، وتوجد 7 مستشفيات في التأمين الصحي تقدم خدمة كاملة، والهيئة طلبت 3 آلاف قوقعة من هيئة الشراء الموحد، ويوجد حاليا 105 مركز تأهيل تخاطبى.

و اوضحت إلى أن هناك قرار وزارى صادر مؤخرا بإنشاء لجنة عليا خاصة بزراعة القوقعة وكل ما يتعلق بها، وتم الموافقة على 158 حالة تحديث، موضحة أن عدد الحالات في قوائم الانتظار 207 حالة.