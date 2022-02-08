/678195/بريزينتيشن-تصدر-بيان-عقب-إقاف-حسام-الحداد-بسبب-تصريحاته-عن-الأهلي

أصدرت شركة بريزينتيشن، الراعي الرسمي للكرة المصرية، بيان منذ قليل، بعد إقاف المذيع حسام حداد بسبب تصريحاته، عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حسام حداد مذيع برنامج صباح الخير يا مصر، قال: "الأهلي لا يمثل مصر.. ولا يمثل إلا نفسه".

وأثارت التصريحات حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتخذ الهيئة قرارها الأخير بوقفه وإحالته للتحقيق.

بيان شركة بريزينتيشن

وقال شركة بريزينتيشن في بيانها: "تدعو شركة "بريزينتيشن سبورتس" راعي الكرة المصرية، كل أبناء الشعب المصري للحفاظ على الروح الطيبة التي ظهرت من الجميع خلال بطولة الأمم الأفريقية ومواصلة الإلتزام بمبادئ نبذ التعصب التي انعكست على الجماهير لدعم كل ممثلي الكرة المصرية في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية".

وأضافت: "وتعلن "بريزينتيشن يبورتس" عن تأييدها الكامل لقرار الهيئة الوطنية للإعلام بالقرارات التي اتخذتها للحفاظ على نبذ التعصب ودعم الروح الطيبة التي لمسناها بين الجماهير خلال بطولة الأمم الأفريقية والتي نتمنى استمرارها لمواصلة تحقيق أحلام الشعب المصري والتأهل إلى بطولة كأس العالم 2022".

واختتمت الشركة في بيانها: "نؤكد أننا كراعي للكرة المصرية أن كل الجهات والشركات الوطنية تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتعلي دائماً الحيادية ومصلحة الوطن وكل ممثلية في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراته الهامة اليوم أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وندعو كل أبناء الوطن للإلتفاف حول ممثل مصر في البطولة العالمية".

تصريحات حسام حداد

وأضاف حداد خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "متقنعنيش إن إسبانيا بعدما حصلت على كأس العالم قام مشعجو ريال مدريد بتشجيع برشلونة في دوري أبطال أوروبا حفاظا على حالة التشجيع للمنتخب الإسباني".

وأكمل حسام حداد : "مش مطلوب من الزملكوية النهاردة يشجعوا النادي الأهلي لو هم مش عاوزين، واللي عاوز يشجع الأهلي يشجع الأهلي، واللي عاوز يشجع يشجع، ولو كان الزمالك في نفس الموقف نفس الكلام برضه".