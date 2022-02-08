/678196/حسبي-الله-فيما-وراء-ذلك-صلاح-عبد-الله-يتبرأ-من-منشور-إهانته-للأهلي

نفى الفنان الكبير صلاح عبد الله علاقته بالمنشور المنسوب له، والذي يكشف عن إهانته لفريق نادي الأهلي وجماهيره، والذي بدأ في التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب له في عدد من المشاكل.

دوت الخليجيرصد حقيقة منشور صلاح عبد الله الخاص بإهانة النادي الأهلي وجماهيره

وكتب صلاح عبد الله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هام جداً جداً..مع أطيب الأماني للأهلي المصري العظيم بالوصول للنهائي بإذن الله، في منشور مزيف نشرته صفحة باسم جماهير الزمالك على أساس أنه منشور من صفحتي الرسمية ذات العلامة الزرقاء وشيره موقع باسم الفن السابع وأرسله لي صديق عزيز على الواتس مندهشا: معقولة أنت تكتب كدا؟».

صلاح عبد الله ينفي علاقاته بمنشور إهانة نادي الأهلي

وتابع صلاح عبد الله، نافيا علاقته بذلك المنشور: «طبعا اللي عارفني عارف اني لا يمكن أستعدي جمهور الاهلي ولا يمكن اكتب لفظ اهانة لاي حد ولم ولن أشارك في أي بلبلة او اي هري واي محاولة لاثارة الفتن والاشاعات سواء كانت بسوء نية أو حتى بحسنها».

صلاح عبد الله يعرب عن استيائه من كثرة الشائعات وتذيف كلامه

واختتم صلاح عبد الله منشوره، قائلا: «غير موجود اصلا على صفحتى ولاني كما عاهدتوني مابحبش المشاكل ولا وجع الدماغ فلن اقولن لمن كان وراء هذا الزيف غير عيب عليك الزج باسم استاذي محمد صبحي لصياغة هذا المنشور المزيف ونسبه لي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك».

رسالة صلاح عبد الله للراحل جلال الشرقاوي

وكان قد نعى الفنان القدير صلاح عبد الله صديقه المخرج الراحل جلال الشرقاوي الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع فيروس كورونا ( كوفيد – 19).

وكتب صلاح عبد الله عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”:”وزى ما يكون الحزن قال لى معقولة تنام فرحان وتقوم فرحان وأسيبك.. لأ لازم تعرف إن حبيبك أستاذك أستاذ الأساتذة اللى عشت فى مسرحه 6 سنين كاملين مُعَزز مُكرَّم وقربت منه قوى وشفت قلبه المليان بالإيمان والطيبة والخير، وماشفتش منه غير كل الحب والحنية، أرجوكم الفاتحة والدعاء فى هذه الجمعة الطيبة المباركة للعملاق الأستاذ جلال الشرقاوى".