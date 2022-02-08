/678198/شكاوى-البرلمان-توافق-على-اقتراح-النائبة-فاطمة-سليموتوصى-بتشغيل-الوحدة-الصحية-بأدريجة-في-مارس-المقبل

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية كوم أدريجه - مركز الواسطى- محافظة بنى سويف، على أن يتم التشغيل بحد أقصى في النصف الثانى من مارس المقبل.

دوت الخليج

وقالت النائبة فاطمة سليم خلال استعراضها الاقتراح المقدم منها، ان الوحدة الصحية بقرية أدريجه التابعة ل قمن العروس - مركز الواسطى- محافظة بنى سويف، تم الانتهاء من بناؤها ووضع الأثاث والتجهيزات الطبية بها متذ أربع سنوات، الا انها لايوجد بها أطباء ولا تمريض. وحذرت في كلمتها، من تلف الأجهزة والأثاث دون الاستخدام، الأمر الذى يعد اهدار للمال العام، في الوقت الذى تحتاج فيه القرية الى تشغيل الوحدة بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبه عقب وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بأن الوحدة الصحية المذكورة، تم الانتهاء من تركيب عدادات المياه والكهرباء مؤخرا. وأعلن عن استكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتشغيل، خلال الفترة المقبلة، ليكون المتوقع افتتاحها في العيد القومى للمحافظة في ١٥ مارس المقبل.

وطالبت النائبة فاطمة سليم بتاريخ محدد للتشغيل، كما تساءلت عن مدى توافر الأطباء والتمريض وباقى القوى البشرية لتشغيل الوحدة الصحية.

شكاوى البرلمان توافق على اقتراح النائبة فاطمة سليم..وتوصى بتشغيل الوحدة الصحية بأدريجة في مارس المقبل

وعقب وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بان الإدارة الصحية ستتولى توفير القوى البشرية المطلوبة، حيث توجد خطة لسد العجز في التمريض وكذلك الأطباء، مشيرا الى إمكانية انتداب الأطباء من مستشفى الواسطى للعمل بالوحدة الصحية بالقرية.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، بأن يتم تشغيل الوحدة الصحية بقرية أدريجة، بحد أقصى فى النصف الثانى من شهر مارس ٢٠٢٢.

ويذكر ان اجتماع اللجنة اليوم تضمن مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، منها الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل عيادة الجذام الكائنة بجوار مستشفى الحميات بحي السادات إلى مركز حضري- محافظة أسيوط، وبشأن إنشاء مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

وكذلك تضمن، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزي- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن صدور قرار بتكليف باقي الصيادلة الذين لم يتم تكليفهم من قبل وزارة الصحة والسكان، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفي خضر، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء وتجهيز مجمع عيادات شامل بمركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، و الاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة كمال قنديل، بشأن إنشاء مبنى للإسعاف بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز الباجور- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن توفير جميع الأجهزة والأطباء المتخصصين للمركز الحضري مدينة نويبع- محافظة جنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة مناظير لأمراض الكلى بمستشفى بئر العبد المركزي- مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء جبانات بقرى بخانس- جزيرة الدوم- الرزقة- الشقيفي- القلعية - مركز أبو تشت- محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى المحمودية المركزي واستغلال المساحات الغير مستغلة- محافظة البحيرة.