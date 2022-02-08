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/678198/شكاوى-البرلمان-توافق-على-اقتراح-النائبة-فاطمة-سليموتوصى-بتشغيل-الوحدة-الصحية-بأدريجة-في-مارس-المقبل
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية كوم أدريجه - مركز الواسطى- محافظة بنى سويف، على أن يتم التشغيل بحد أقصى في النصف الثانى من مارس المقبل.
دوت الخليج
وقالت النائبة فاطمة سليم خلال استعراضها الاقتراح المقدم منها، ان الوحدة الصحية بقرية أدريجه التابعة ل قمن العروس - مركز الواسطى- محافظة بنى سويف، تم الانتهاء من بناؤها ووضع الأثاث والتجهيزات الطبية بها متذ أربع سنوات، الا انها لايوجد بها أطباء ولا تمريض. وحذرت في كلمتها، من تلف الأجهزة والأثاث دون الاستخدام، الأمر الذى يعد اهدار للمال العام، في الوقت الذى تحتاج فيه القرية الى تشغيل الوحدة بأسرع وقت ممكن.
ومن جانبه عقب وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بأن الوحدة الصحية المذكورة، تم الانتهاء من تركيب عدادات المياه والكهرباء مؤخرا. وأعلن عن استكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتشغيل، خلال الفترة المقبلة، ليكون المتوقع افتتاحها في العيد القومى للمحافظة في ١٥ مارس المقبل.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بتاريخ محدد للتشغيل، كما تساءلت عن مدى توافر الأطباء والتمريض وباقى القوى البشرية لتشغيل الوحدة الصحية.
شكاوى البرلمان توافق على اقتراح النائبة فاطمة سليم..وتوصى بتشغيل الوحدة الصحية بأدريجة في مارس المقبل
وعقب وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بان الإدارة الصحية ستتولى توفير القوى البشرية المطلوبة، حيث توجد خطة لسد العجز في التمريض وكذلك الأطباء، مشيرا الى إمكانية انتداب الأطباء من مستشفى الواسطى للعمل بالوحدة الصحية بالقرية.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، بأن يتم تشغيل الوحدة الصحية بقرية أدريجة، بحد أقصى فى النصف الثانى من شهر مارس ٢٠٢٢.
ويذكر ان اجتماع اللجنة اليوم تضمن مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، منها الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل عيادة الجذام الكائنة بجوار مستشفى الحميات بحي السادات إلى مركز حضري- محافظة أسيوط، وبشأن إنشاء مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.
وكذلك تضمن، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد وتطوير مستشفى بهتيم المركزي- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن صدور قرار بتكليف باقي الصيادلة الذين لم يتم تكليفهم من قبل وزارة الصحة والسكان، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني مصطفي خضر، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء وتجهيز مجمع عيادات شامل بمركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، و الاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة كمال قنديل، بشأن إنشاء مبنى للإسعاف بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز الباجور- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن توفير جميع الأجهزة والأطباء المتخصصين للمركز الحضري مدينة نويبع- محافظة جنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن توريد وتركيب وحدة مناظير لأمراض الكلى بمستشفى بئر العبد المركزي- مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء جبانات بقرى بخانس- جزيرة الدوم- الرزقة- الشقيفي- القلعية - مركز أبو تشت- محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى المحمودية المركزي واستغلال المساحات الغير مستغلة- محافظة البحيرة.
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