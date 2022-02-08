/678200/نقل-النواب-توصي-بوضع-جدول-زمني-لعملية-الإحلال-والتجديد-لطريق-دمياط-شربين-الغربي

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال رصف خرساني لطريق دمياط شربين الغربي لتجنب التهالك السريع للطريق نتيجة مرور النقل الثقيل عليه يوميا من وإلى ميناء دمياط.

دوت الخليج

اجتماع نقل النواب اليوم

حيث طالبت النائبة بعمل بلاطات خرسانية حيث ان طريق دمياط شربين الغربي متهالك ويمر بعدة مراكز ولم يتم رصفه منذ عدة سنوات ، مؤكدة ان ميناء دمياط يخرج منه يوميا ٣٦٠٠ سيارة نقل وبالتالي يتم اهلاك للطريق وبخاصة ان بعض سيارات النقل تكون بها حموله زيادة مما يؤثر على حاله الطريق .

ومن جانبة قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانه بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل والمواصلات، ان هناك بالفعل تاثير كبير للاحمال الزائدة علي الطرق لان سيارات النقل التي تخرج من ميناء دمياط ، احيانا بتشيل اكبر من حمولتها الطبيعية.

واضاف بدر الدين، ان طريق دمياط الغربي من الطرق المهمه ، ويحتاج الي الرصف الخرساني ، وسنقوم بعمل دراسة لطلب الاحاطة ، ومن الممكن ان نقوم بعمل رصف اتجاة خرسانه، والاتجاة الاخر اسفلت لتقليل التكلفه ،وسيتم الرد خلال اسبوعين.

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بتغليظ العقوبات الغرمات في حوادث الطرق والحمولات الزائدة، ولا يعقل ان يسير الشباب بسرعه جونية ويقتل الابرياء ويحصل علي عقوبة لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبة.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، ان الطريق حيوي ويؤدي لميناء دمياط ، بيتم تجهيزة الان بناء علي توجيهات اللجنه وتقريرها عقب الزيارة التي قامت بها لمحافظة دمياط واعداد تقرير عن حاله الطريق.

ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولي، ان طلب الاحاطه يتضمن رؤية شامله لمسار مصر الإقتصادي ، وكان لابد من ان يكون هناك رد شامل علي طلب الاحاطه من مسؤلي وزارة النقل وذلك حفاظ على وقت اللجنه .

واوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، بوضع جدول زمني لعمليه الاحلال والتجديد لطريق دمياط شربين الغربي ، حيث انه من اهم الطرق وربطة باهم المواني حيث ان ميناء دمياط يعد من اهم الموانيء ، والمنطقة اللوجستية بدمياط.