/678201/بعد-الانفصال-برلتني-عامر-تواصل-حرب-السوشيال-ميديا-مع-زوجة-سعد-الصغير-الأولى

أعلنت الفنانة المصرية برلنتي عامر، الزوجة الثانية للمطرب سعد الصغير، انفصالها بشكل رسمي عنه منذ ايام، وذلك بعد قصة حب جمعتهما وزواج استمر لمدة عام، وذلك من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع “فيسبوك”.

دوت الخليجيرصد حرب برلنتي عامر مع زوجة سعد الصغير بعد إعلان أنفصالها عنه

وتحدثت برلنتي عامر عن المضايقات التى تعرضت لها من الزوجه الأولي لسعد الصغير، بعد إعلان إنفصاله، لتنشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو لها تم نشره على موقع صانع المحتوي “تيك توك” ردًا على مضايقات زوجة طليقها سعد الصغير.

برلتني تقوم بمضايقة زوجة سعد الصغير عبر وسائل التواصل الأجتماعي

وكشفت برلنتي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عن المضايقات التى ترسها زوجة طليقها سعد الصغير، قائلة:"والله مش عارفة الست دي عايزة مني إيه، عاملة جروب للستات بتقولهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات وقولولها أنتي شبه مش عارفة مين".

وتابعت برلنتي مهاجمة زوجة سعد الصغير الأولى: "طيب حضرتك شبه مين، سابك وجه اتجوزني ليه! علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط، طيب أنا سبتهولك أبعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته".

قصة زواج سعد الصغير وبرلنتي عامر

كانت بداية قصة العاشقين، عندما ظهرت أمام الجميع بمقطع فيديو، عبر صفحة برلنتي على “انستجرام”، يظهر الفيديو لتهنئة سعد الصغير لها بعيد ميلادها.

يقول سعد الصغير خلال الفيديو: “برلنتي حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلبي، مراتي برلنتي عامر، بقولك كل سنة وأنتي طيبة ياحبيبة قلبي، يارب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنتي وش الخير عليا، أنتي كل الدنيا ليا، حبيبتي أم أدهم”.

أهدى سعد الصغير زوجته برلنتي عامر، في عيد ميلادها الماضي، 3 أطقم ألماس، وطقم ذهب، فيرزاتشي، واحتفل الثنائي سويًا في أحد أماكن السهر بالقاهرة، وعنوا سويًا ورقصا على عدد من الأغاني.

من هي برلنتي عامر؟

برلنتي عامر هي ممثلة ومطربة غنائية، لها عدد من الأعمال المختلفة التي عرفها الجمهور من خلالها، وكانت تعتبر الزوجة الثانية للمطرب سعد الصغير، وظهرت برلنتي عامر للمرة الأولي على الشاشة من خلال مسلسل “نوايا برئية” عام 2016، وقدمت عدد من الاعمال الدرامية منها “سقوط حر، هربانة منها، كلمة سر، رمضان كريم، حب عمري”.