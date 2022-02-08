محافظ أسوان: افتتاح 10 مدارس للعام الدراسى المقبل بتكلفة 316 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية أن هيئة الأبنية التعليمية حققت أعلى مستهدف لها على مستوى الجمهورية داخل المحافظة بإجمالى 66 مشروعا يتضمن إنشاء وإحلال وتجديد مدارس منها 54 مدرسة تضم 552 فصلا بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح المحافظ - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية - أنه سيتم أيضا تجديد 12 مدرسة تضم 193 فصلا بتكلفة إجمالية 83.5 مليون جنيه.. مشيرا إلى أنه سيتم خلال العام الدراسى المقبل افتتاح 10 مدارس جديدة تضم 148 فصلا بتكلفة 61 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة فى 31 مدرسة تضم 297 فصلا بتكلفة 310 ملايين جنيه. وأكد محافظ أسوان - وفقا لبيان - أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء أكبر مجمع للمدارس على أرض معسكر التربية والتعليم بطريق السماد بمدينة أسوان؛ ويشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوى العام وذلك لخدمة مناطق شرق المدينة بالكامل؛ وتخفيف التكدس الطلابى داخل الفصول؛ وهو الذى يتوازى مع إنشاء مجمع أخر للمدارس بمنطقة الرضوانية بطريق السادات يضم 70 فصلا لكافة المراحل التعليمية بتكلفة تصل لأكثر من 25 مليون جنيه. وأشاد عطية؛ بالدور البناء والتنموى الذى تقوم به وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقى وهيئة الأبنية التعليمية فى تلبية احتياجات المحافظة بكافة قطاعات العمل العام.

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