جامعة الزقازيق تطلق قافلة بيطرية لعلاج الثروة الحيوانية مجانا بقرية العباسة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق - وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء - إن الجامعة مؤسسة لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمى، بل امتد إلى خدمة المجتمع والبيئة، ولذلك تم إطلاق قافلة بيطرية لعلاج الثروة الحيوانية مجانًا بقرية العباسة مركز أبو حماد يشارك فيها أساتذة من كلية الطب البيطرى والمستشفى البيطرى التعليمى بإشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية.
وأشار إلى أن القافلة قامت بالكشف على 192 حيوانًا و1895 طائرًا، وصرف العلاج اللازم لها بالمجان والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتى تتمثل فى ارتداء الأطباء للكمامات والتطهير المستمر للأيدى والتباعد الاجتماعى.
وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم توجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا، لعلاج الثروة الحيوانية والحفاظ عليها باعتبارها مصدر للدخل والغذاء وضمان للحياة الكريمة للمربيين وللمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى.
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