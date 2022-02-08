مدبولى: ملتزمون بمنح أولوية لمشروعات الاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فلورنسيو كوتارا الرئيس التنفيذى لشركة "أوكيانوس" الأمريكية، العاملة فى مجال حماية البيئة عبر تقليل استهلاك البلاستيك أحادى الاستخدام، وهشام شتا رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الدولية للخدمات البترولية والصناعية.





وأشار مدبولى، فى مستهل الاجتماع، إلى التزام الحكومة بمنح أولوية لمشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز دور مصر فى قضايا المناخ، فى إطار استضافتها للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، مضيفًا أن الحكومة تدعم الحلول المبتكرة المقدمة من جانب القطاع الخاص، للمساهمة فى جهود مواجهة التحديات ذات الصلة بالتغيرات المناخية.

واستعرض، خلال الاجتماع، مسؤولو شركتى أوكيانوس" الأمريكية و"إنكوم" الدولية مشروعهم المقترح لإنشاء مصنع لإنتاج بدائل البلاستيك صديقة البيئة، والذى سوف يعد الأول من نوعه فى مصر.

وأضافوا أن المشروع سيعود بالعديد من الفوائد على الدولة، بما فى ذلك تعزيز ريادة مصر فى مجال صناعات بدائل البلاستيك، وتوفير الطاقة، وفرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال تقليل استيراد مواد البلاستيك.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بكل ما من شأنه دعم جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمتها الدولية فى التقليل من آثار تغير المناخ، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لمنح كل الحوافز الممكنة لإقامة المشروعات الصديقة للبيئة.

كما وجه بسرعة قيام الشركتين بعرض التصور الخاص بجدول تنفيذ المشروع، ومساحة الأرض المطلوبة، ومراحل الإنتاج، والاستثمارات التى سيتم ضخها، حتى يتسنى السير قدماً فى إجراءات التنفيذ.