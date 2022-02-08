5 ملفات عاجلة خلال اجتماع الأعلى للتخطيط برئاسة مدبولى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وحضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء ناصر فوزى، رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.





وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات والقضايا التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وكذا تغيير استخدامات بعض الأراضى، إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بإعلان بعض المناطق مناطق إعادة تخطيط.

وأشار المتحدث الرسمى إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استصدار قرار جمهورى بتخصيص مساحة 7600 فدان لإنشاء مدينة إسنا الجديدة بمحافظة الأقصر، فى الضفة الغربية لنهر النيل على طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى، وتبعد 100 كم عن مدينة الأقصر، وحوالى 120 كم من مدينة طيبة الجديدة، بهدف استيعاب 912 ألف نسمة، وتوفير نحو 137 ألف فرصة عمل.

كما وافق المجلس الأعلى أيضا على طلب الهيئة استصدار قرار جمهورى بتخصيص مساحة 10296.84 فدان لإنشاء مدينة جرجا الجديدة بمحافظة سوهاج، شرق طريق "الجيزة ـ أسوان"، وتبعد عن مدينة سوهاج الجديدة بنحو 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالى 35 كم، بهدف استيعاب 1.3 مليون نسمة، وتوفير نحو 192 ألف فرصة عمل.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة فى الصعيد، تأتى فى إطار توجهات الدولة لتنمية محافظات الصعيد من خلال عدد من البرامج والمشروعات القومية، لتكون أكثر جذبا للاستثمارات المتنوعة، وتوفير فرص عمل فى مختلف المجالات التنموية، كما أنها تعمل على تحقيق التوازن العمرانى بين مناطق المعمور الحالى بالوادى ومناطق التنمية المستقبلية بالظهير العمرانى.

وشهد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الموافقة على عدة موضوعات تتعلق بتغيير استخدامات الأراضى، بينها الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض لصالح إنشاء المحلج المطور بشونة الأشرفية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تغيير استخدام قطعتى أرض من نشاط صناعى إلى تعليمى لخدمة المواطنين، الأولى بكورنيش النيل بكوتيسكا طرة، والثانية داخل الحيز العمرانى بمدينة قليوب.

وقد تمت الموافقة على إتاحة عدد من الأراضى لتنفيذ عدد من الخدمات، مع إعادة عرض المخطط التفصيلى على المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماده قبل التنفيذ.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على طلب محافظة القاهرة إعلان المنطقة التى كان يشغلها سوق المطرية القديم بمنطقة المطرية كمنطقة إعادة تخطيط، ضمن إطار خطة نقل السوق الحالى الكائن بجوار مستشفى المطرية لتجنيب الصرح الطبى التأثيرات السلبية الناتجة عن وجود السوق.

ووافق المجلس الأعلى على طلب محافظة أسوان تخصيص مساحة 3878.24 فدان لإقامة مجتمع عمرانى "كركر" لصالح محافظة أسوان، على أن يتم عرض المخطط على المجلس الأعلى لاعتماده، ويبعد هذا المجتمع العمرانى مسافة 30 كم جنوب مدينة أسوان على طريق "أسوان/ أبو سمبل" ويقع فى منطقة وادى كركر غرب مطار أسوان بمسافة 8 كم، حيث تم استعراض الوضع الراهن لمنطقة التنمية، ومدى تحقيق التجمع لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بهدف خلق مجتمع عمرانى مستدام وصديق للبيئة.