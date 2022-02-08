عاجل- قرار جمهورى ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 45 لسنة 2022 ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية، شمل تعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ)، ورؤساء للنيابة العامة من الفئة (أ)، ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب)، ورؤساء للنيابة العامة من الفئة (ب).





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