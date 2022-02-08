رئيس الجامعة الوطنية بغينيا الاستوائية يشيد بالنهضة التعليمية فى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حداد عبدالتواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، الدكتور فيلبيرتو نتوتومو نجويما، رئيس الجامعة الوطنية فى غينيا الاستوائية UNGE، ونواب رئيس الجامعة ومسؤولى العلاقات الخارجية بها.





وأشاد رئيس الجامعة بالنهضة التعليمية التى لمسها فى مصر خلال زياراته المتعددة إليها، خصوصًا الطفرة التى تشهدها فى مجال التعليم الجامعى والتوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية. وناقش السفير المصرى أهمية التعاون الثنائى فى مجال التعليم وتأهيل الكوادر الأكاديمية فى الجامعات وتبادل الزيارات وتطوير المناهج التعليمية وتبادل نشر الأبحاث فى الدوريات العلمية وغيرها. واستعرض السفير الإمكانيات التى تملكها مصر من خلال الجامعات الحكومية والخاصة، فيما يتعلق بإمكانية استكمال الدارسين من غينيا الاستوائية الدراسة ما بعد الجامعية فى الجامعات المصرية، وفقًا للمعايير الدولية.

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