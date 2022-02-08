/678218/ننشر-نتيجة-الشهادتين-الابتدائية-والإعدادية-بالأزهر

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2022/2021.

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وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، برقم الجلوس، غير الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/results.html

ونعى الأزهر الشريف الطفل المغربي "ريان"، الذي وافته المنية، اول أمس ، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

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وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة الطفل ريان بعد 5 أيام من تواجده بالبئر

هذا و فارق الطفل ريان الحياة بعد 5 أيام عاشها بين الحياة والموت، عالقا داخل بئر عميقة، حيث افجع العالم بموته، عقب انتشال جثته من البئر الواقعة في مدينة شفشاون شمالي المغرب.