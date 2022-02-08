/678204/الفنانة-داليا-فؤاد-تفتتح-معرض-ألحان-بصرية-بالتعاون-مع-خالد-سرور-اليوم

تستعد الفنانة التشكيلية داليا فؤاد لافتتاح معرضها الجديد بعنوان «ألحان بصرية»، بالتعاون مع الفنان خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بمصر، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر فبراير.

دوت الخليجيرصد افتتاح معرض ألحان بصرية للفنانة داليا فؤاد

ويستمر معرض «ألحام بصرية» حتى يوم 19 من شهر فبراير الجاري، ومن المقرر أن تحتوي الوحدات على لغة تشكيلية ذات إيقاع موسيقي تدركه العين معبرة عن الطبيعة والحياة من خلال خطوط وتكوينات تجريدية تعبيرية فتبدو أقرب تشكيلات بصرية لكونها في الأساس مصممة كسينوغرافيا مسرحية.

تفاصيل لوحات داليا مصطفى بمعرضها الجديد

وتقول الفنانة داليا فؤاد حول لوحاتها: "تلعب السينوغرافيا دوراً هاما في لوحاتي من حيث التعبير الدرامي الديناميكي للخطوط والتكوينات والألوان والتحكم في الإضاءة والقدرة علي التلاعب في الظل والنور لخلق عالم سحري متفرد الخيال".

من هي الفنانة داليا فؤاد

يذكر أن الفنانة داليا فؤاد حاصلة علي دكتوراة في الفنون الجميلة تخصص ديكور المسرح والسينما والعرائس وتعمل أستاذ في كلية الفنون الجميلة واشتركت في العديد من المعارض ومنها: "معرض شباب الخريجين عام 1991، معرض الربيع 1992، صالون الشباب الرابع بالقاهرة والإسكندرية عامي 92 و93، معرض المرأة والفن التشكيلي بقصر الأمير طاز 2010، معرض ألوان من الشرق والغرب بمتحف الفن الحديث بالكويت 2013، معرض من وحي الطائر الأزرق بكلية الفنون الجميلة 2015"، كما قامت بعرض لوحاتها في قاعات "دروب، المشربية، أصيلة، آرت مان، سامة"، كما قامت بتصميم ديكور وملابس العديد من العروض المسرحية.

معرض ريهام العدل

على نفس السياق، شهدت الفنانة ريهام العدل، افتتاح معرضها الثاني والقائم تحت عنوان «moving forward»، بدعم عدد كبير من عائلتها وأصدقائها المقربين، وذلك في مدينة وسط البلد ب down town gallery.

وحضر حفل افتتاح المعرض، كلا من والد الفنانة التشكيلة ريهام، الفنان رمزي العدل وعميها الدكتور مدحت العدل والمنتج جمال العدل، كما حضرت د.غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) في ڤيينا حالياً، وإدواردو فاريلا السفير الأرجنتيني في القاهرة، والفنانة علا رشدي، وعمرو منسي العضو المنتدب والمؤسس لمهرجان الجونة.