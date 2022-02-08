/678206/الأهلي-عبر-بيان-جماهير-بالميراس-استحوذت-على-جميع-التذاكر

نشر النادي الأهلي بيان عبر موقعه الرسمي، يفيد بأن جماهير بالميراس قامت بشراء جميع التذاكر قبل بداية البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واشار النادي الأهلي أن جماهير الفريق البرازيلي قامت بشراء التذاكر قبل بداية البطولة، عكس جماهير الأهلي الذين كانوا لا يعرفون إذا سيتأهل الفريق لنصف النهائي أم لا.

وجاء نص البيان كالتالي:

"تسبب استحواذ جماهير فريق بالميراس البرازيلي على تذاكر مباراة نصف النهائي لكأس العالم للأندية؛ فور إعلان وجود فريقها وطرح تذاكر نصف النهائي سلفًا، قبل حسم موقف الأهلي من الوصول إلى نصف النهائي؛ في تعثر حصول جماهير النادي الأهلي على حظوظ متساوية في شراء تذاكر لقاء اليوم".

وأكمل:" وقامت جماهير فريق بالميراس الذي تحدد سلفا وجوده في نصف نهائي كأس العالم للأندية بشراء الكم الأكبر من تذاكر لقاء اليوم فور طرحها بنظام "أون لاين" وقبل صعود الأهلي إلى نصف النهائي، مما زاد من تعثر حصول جماهير الأهلي على نفس النصيب من التذاكر".

تشكيل الأهلي أمام بالميراس:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهرة محمد طاهر – حسين الشحات.

دكة بدلاء الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شوبير، محمد مغربي، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمود وحيد، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، زياد طارق، ميكيسوني، وليد سليمان، محمد شريف.

وجاء تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

خط الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

خط الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

خط الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.