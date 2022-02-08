لأول مرة.. زينة عاشور الزوجة السابقة لعمرو دياب تشارك في عمل فني

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تقدم زينة عاشور الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب أول عملًا فنيًا لها، وهو عبارة عن مسرحية، تقوم فيها بتنسيق ملابس العرض لكاتب إنجليزي شاب، والعمل عبارة عن فكرة عربية عصرية، يشارك بها عدد من الممثلين من المملكة العربية السعودية، بعد تدريبهم في إنجلترا.

موقع دوت الخليج ترصد أول عمل فني لزينة عاشور الزوجة السابقة لعمرو دياب والذي يتم عرضه في موسم الرياض

زينة عاشورفي أول لها مسرحية عن شهرزاد

وتحدثت زينة عاشور إلى برنامج Trending عن عملها الفني الأول، وهو عبارة عن عرضًا مسرحيًا عن شخصية شهرزاد، ولكنها قررت تنسيق ملابسه بشكل عصري، وبدأت في صياغة إطلالات الشخصيات بشكل يتناسب مع عصرنا الحالي، رغم أنها بدأت في العمل على النص منذ عامين، ولكنها أعادت صياغته.

تركي آل شيخ متحمس لأول أعمال زينة عاشور

قالت منسقة الأزياء زينة عاشور أنها عرضت مسرحيتها الأولى التي تحمل اسم كان يا مكان، على ريئس هيئة الترفيه في المملكة السعودية المستشار تركي آل شيخ، والذي تحمس بشدة لهذا العمل، حيث شجعها هي وكل فريق العمل على إنهاء هذا العرض قريبًا، وأعربت زينة عن رغبتها في مشاركة عدد من الفنانين السعوديين في هذا العمل، وأنها سوف تدعوهم للسفر إلى إنجلترا للتدريب على أدوارهم والإلتحاق بعدد من ورش التمثيل هناك.

مسرحية كان يا مكان في موسم الرياض

تتحدث مسرحية كان يا مكان عن شخصية شهرازاد، ورغم ذلك تحتوي على العديد من الإستعراضات والموسيقى العصرية، ويتخلل العرض تحريك دومى على المسرح، غير الشخصيات التي تدخول إلى المسرح طائرة، والمؤثرات البصرية التي تعتمد على تقنيات حديثة.

عرض كان يا مكان من بطولة صحاري صائب التي تلعب دور شهرزاد، أحمد الحمدان والذي أضاف له هذا العرض لمسيرته المسرحية، سميرة الأسير وأغادير السعيد والتي تلعب هذا العرض كأول عرض مسرحي تقدمه باللغة العربية الفصحة، وإلى جانبهم قرابة 80 ممثل وراقص إستعراضات من السعودية، العرض من تأليف الإنجليزي جود كريستيان وإخراج ويل تاكيت، وتم إفتتاح العرض يوم 5 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض .