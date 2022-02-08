/678211/وزير-الرياضة-يتابع-إستعدادات-مصر-لإستضافة-كأس-العالم-للأندية-لكرة-السلة

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، لبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة ، بحضور الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لرياضة البطولة والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لرياضة البطولة ، محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري للسلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تطرق اللقاء للحديث حول ما تم اتخاذه من تجهيزات وترتيبات متعلقة باستضافة الحدث الرياضى العالمي ، يوم 11 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر ،وبمشاركة الزمالك وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية.

كلمة وزير الشباب والرياضة في الإجتماع

أكد وزير الشباب والرياضة متابعته خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى وبصورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الراهنة.

إستضافة مصر لكأس العالم لكرة السلة

وتابع الوزير أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالاً لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.

ولفت وزير أشرف صبحي إلي أهمية الحضور الجماهيري التي تشهده البطولة بمقدار نصف سعة صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر المستضيفة لفعاليات البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية لأول مرة.

رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

من جانبه أكد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة علي أهمية استضافة مصر لهذا الحدث الرياضى العالمي، مشيراً أن التعاون المزمع سيكون له بالغ الأثر فى تطوير وتنمية ونشر لعبة كرة السلة وتطويرها بشكل يواكب المستويات العالمية للعبة.

كما نقل رئيس الاتحاد المصري للسلة ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي للعبة وثقتهم الكاملة علي تنظيم مصر حدث يليق بالبطولة وبقارة إفريقيا التي ستحظى بهذا الشرف لأول مرة.