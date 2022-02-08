/678212/هند-صبري-تحتفل-بتصدرها-عدد-فبراير-لغلاف-إحدى-المجلات-الشهيرة

احتفلت الفنانة المتألقة عند صبري بتصدرها غلاف مجلة شهيرة لعدد شهر فبراير كاملة، وقررت النجمة الاحتفال بتلك المناسبة، من خلال مشاركة جمهورها هذا الحدث عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تحية مصر يرصد نجاحات هند صبري المتتالية ورحلتها مع البحث عن علا

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومتابعي هند صبري عبر انستجرام مع ذلك الحدث، الذي يعد نجاح جديد يكتب في تاريخ الفنانة.

هذا وبدأ عرض مسلسل “البحث عن علا” للفنانة هند صبري، خلال الأيام السابقة، والذي يعتبر استكمالًا لمسلسل “عايزة أتجوز” وتلعب دور بطولته هند صبري، وانتشرت خلال الأيام الماضية مقطع من أحد حلقات المسلسل، ظهرت فيه هند صبري مرتدية “بدلة رقص” وترقص بصحبة الراقصة “دينا” مما أثار الجدل بشكل كبير.

هند صبري في مرمى الإنتقادات

وعرض مشهد بدلة الرقص للفنانة هند صبري من مسلسل البحث عن علا الجدل لانتقادات عريمة من قبل الجمهور، إذ كانت بصحبة الراقصة دينا في حديقة مكان ما، وجاءت تعليقات الجمهور بين المهاجمة لها والمعجبة بهذا المشهد، وجاءت بعض التعليقات قائلة:”أنا شايف الناس مستغربه الحكايه دى أوى على هند صبرى انهاتخرج ببدلة الرقص أنا عن نفسى مش مستغرب خالص وعادى جدًا كمان بالنسبه ليها اقصد”.

مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

ويضم مسلسل البحث عن علا، نجوم منهم سوسن بدر، وهانى عادل، وندا موسى، ومحمود الليثى ولطيفة فهمى، وداليا شوقى، وياسمينا العبد، وأيسل رمزى، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف من ضمنهم خالد النبوى وفتحى عبد الوهاب.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

كما المركز الثاني أنها احتلت المركز ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.