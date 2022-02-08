/678213/بعد-تصدرها-الترند-محمد-رمضان-يقترب-من-المليون-مشاهدة-بأغنية-باي-باي-ثانوية

حققت أغنية "باي باي ثانوية" للنجم محمد رمضان نجاحًا كبيرًا، حيث كسرت حاجز الـ" نصف مليون" وإقترابها على الـ”مليون” مشاهدة في أقل من 24 ساعة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

دوت الخليج يرصد مشاهدات أغنية محمد رمضان الجديدة بعد طرحها على اليوتيوب

وتصدرت أغنية محمد رمضان الجديدة، مواقع البحث على جوجل، كما أصبحت “ترند” الأول على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك بعد طرح الأغنية، أمس، عبر صفحته الرسمية.

كلمات أغنية باي باي ثانوية

الجدير بالذكر أنه، تحتوي الأغنية على بعض الكلمات التي من المقرر أن يعتبرها البعض مسيئة وخارجة، فيقول مطلعها: «كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية”.

أغنية متعودة تتصدر الترند بعد طرحها على اليوتوب

وكانت قد حققت أغنية الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان الجديدة نجاحًا ساحقًا، حيث تصدرت تريند رقم 1 على يوتيوب بفرنسا والجزائر، واحتفل رمضان بهذا النجاح من خلال نشره مقطع من الفيديو كليب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: "الحمد لله اليوم التاني لكليب متعودة على تريند يوتيوب فرنسا ورقم واحد في الجزائر الحبيبة.. ثقة في الله نجاح".

أغنية متعودة

من ناحية اخرى، صرح رمضان خلال لايف عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، "أغنية متعودة مستوحاة من الفنان عادل إمام في مسرحية شاهد ماشفش حاجة.. أول لقاء جمعني مع الرابر الجزائري وكنا بنتكلم على الأعمال الجزائرية والمصرية وسالته يعرف ايه عن مصر".

وتابع: "قالى إن هو بيحب المسرحية دي جدا بيحب أكتر جزء متعودة، فقلت لي اسم الأغنية متعودة ومن هنا جت الفكرة".

خلاف محمد رمضان مع نوال الزغبي

وكانت قد وجهت المذيعة اسما إبراهيم سؤال لنوال الزغبي عن محمد رمضان أثناء حلولها ضيفة على “حبر سري”، لترد الفنانة عليها قائلة “معرفوش”، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: “ربنا يباركلك في ذاكرتك”.