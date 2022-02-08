/678214/بوسي-شلبي-أول-الحاضرين-لعزاء-المخرج-الراحل-جلال-الشرقاوي

بدأ منذ قليل عزاء المخرج الراحل الكبير جلال الشرقاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، بعد صراع طويل مع المرض.

دوت الخليجيرصد تفاصيل عزاء جلال الشرقاوي

وكانت الفنانة القديرة بوسي شلبي أول الحاضرين لعزاء الفنان الراحل، وظهرت شلبي في مجموعة صور رصدها موقع دوت الخليج، منهارة في البكاء، وجالسة في مكان معزول وعلى وجهها علامات الحزن والانكسار.

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تشييع جثمان جلال الشرقاوي

وشُيع جثمان الفنان والمخرج الراحل جلال الشرقاوي، إلى مثواه الأخير بمقابر كلية البنات في مصر الجديدة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود.

معلومات حول الراحل جلال الشرقاوي

مخرج مصري في مجال المسرح، ولد 14 يونيو 1943، لديه مسيرة تعليمية حافلة، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، كمل حصل على دبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج، ليصبح قامة من قامات الفن في مصر والعالم العربي.

أعمال جلال الشرقاوي

قدم جلال الشرقاوي خلال مسيرته عدد كبير من الأعمال المسرحية فقام بإخراج ما يقرب من 50 عمل مسرحي منهم «هولاكو، دنيا حبيبي، كوتش، أنا متفائل.. وغيرها».

وقدم أيضًا فيلمي موعد مع القدر للفنان محمود ياسين و يسرا ونبيله عبيد، كما قد فيلم خلي بالك من عقلك مع الفنان الكبير عادل إمام والفنان المتألقة شريهان

رحيل جلال الشرقاوي

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ وفاة جلال الشرقاوي على لسان ابنته التي كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه".