هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث جلساتها التصويرية

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طلَّت الفنانة هبة مجدي على متابعيها على موقع تبادل الصور إنستجرام بعدد من الصور التي ترتدي فيها قبعة ووتطل كأنها في باريس، وتفاعل الجمهور معها بالإعجاب.

هبة مجدي كأنها في باريس

ونشرت هبة مجدي عددًا من الصور على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، التي تظهر من خلالها بطلة مختلفة، حيث ترتدي بيريه باللونين الأبيض والأسود، قميص باللون الأسود بخامة الساتان، وتضع مكياج بسيط وناعم جدًا مع أحمر شفاة باللون الأحر الجريئ وظهرت بشكل أنيق وناعم، خلال جلسة تصوير.

بداية هبة مجدي

درست هبة مجدي في بمعهد الموسيقة العربية، وبعدها تدربت على رقص الباليه، وبعدها أتخذت مسار التمثيل، حيث بدأت من خلال مسلسلس بوجي وطمطم، وبعدها شاركت في مسلسل العيد ألوان من إخارج محمد رجائي، وكانت إنطلاقتها الحقيقية مع الفنان محمد صبحي، في مسلسل أنا وهؤلاء عام 2005، وتوالت بعدها مشاركتها في السينما والمسرح والتليفزيون.

هبة ماجدي في الدراما المصرية

شاركت هبة مجدي في عدد كبير من المسلسلات، حيث أن معظم مشاركاتها في الدراما، أكثر من المسرح والسينما، وفي خلال الأعوام القليلة الماضية شاركت في عدد من الأعمال أغلبها عُرضت في الموسم الرمضاني، فقدمت أدوارًا مميزة في: ولد الغلابة التي لعبة فيه دور زينة عام 2019، واركت باسمها الحقيقي في قسمتي ونصيبك 3، عام 2019، وفي نفس العام شاركت أيضًا في طلقة حظ بدور أسماء أحد أخوات البطل، وخلال عام 2020 شاركت في مسلسل فرصة تانية بدرو مريم أخت البطلة، وفي مسلسل الأخ الأكبر بدور صفية أخت البطل، وأدت دور شفيقة في مسلسل موسى، الذي تم عرضه في رمضان 2021.

هبة مجدي في مسلسل المداح الجزء الثاني

هذا وأصبحت الفنانة هبة مجدي من بين أبطال مسلسل المداح في موسمه الثاني، بالمشاركة مع الفنان المتألق حمادة هلال، وذلك بعد اعتذار الفنانة نسرين طافش، التي شاركت في بطولة الموسم الأول، والتي أعلنت من خلال نشرها ذلك الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن المقرر عرض مسلسل المداح 2 خلال السباق الرمضاني لعام 2022.