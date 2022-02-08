حصاد جهاز حماية المستهلك فى أسبوع.. تحرير 233 محضرا فى حملات بـ9 محافظات

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة الإسكندرية تم ضبط المدير المسئول بإحدى الشركات وذلك لقيام الشركة بتضليل المستهلكين بالإعلان عبر شبكة الإنترنت عن بيع شاشات مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، كما تم ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر ومهربة.

وتم تحرير (42 محضرا) لعدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، عدم حمل شهادات صحية.

وفى محافظة الدقهلية، تم ضبط مصنع خزانات مياه بلاستيكية لعدم وجود سجل صناعى واستخدام خامات بدون أى بيانات ومجهولة المصدر بالإضافة إلى إستخدام اسطوانات غاز بدون تصريح من التموين، كما تم ضبط مجموعة من المنشآت الطبية تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير (28 محضرا) لعدد من المنشآت التجارية والطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم حمل شهادات صحية.

أما فى محافظة المنوفية، فنجحت جهود الجهاز فى ضبط منشآت تجارية لبيع الأدوات الصحية والسيراميك غير مدون عليها أى بيانات (مجهولة المصدر) بالإضافة إلى ضبط محال تجارية لبيع المستلزمات الطبية بحيازتها أجهزة لقياس الضغط، وأجهزة لقياس الحرارة مجهولة المصدر، كما تم تحرير (23 محضر) لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمى.

وفى محافظة قنا، تم شن أربعة حملات على نطاق المحافظة وأسفرت عن ضبط كمية من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية، وتم تحرير عدد (12 محضرا) أدوية منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية وإغلاق منشآت طبية لمخالفة شروط التراخيص.

وفى محافظة كفر الشيخ تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدد (7 محاضر) لعدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقا للقانون 181 لسنة 2018.

أما محافظة أسيوط، فتم تحرير 76 محضر لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من السلع مجهولة المصدر وعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم اتباع الاشتراطات الصحية.

أيضا شهدت محافظة البحيرة، ضبط مصنع لتصنيع علب كهربائية يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من النرجيلة (شيشة) وذلك بالمخالفة لقرار معالى رئيس الوزراء لمنع تفشى جائحة كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية وأخيرا ضبط اكاديمية تعليمية للتدريب على التمريض وذلك لإستخدام الإعلانات المضللة وادارة نشاط بدون ترخيص بقصد التربح الغير مشروع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.



وتم تحرير عدد 12 محضرا ضد مجموعة من محلات منها (معارض سيارات ومصوغات ومشغولات ذهبية وادوية بيطرية ومبيدات وادوات صحية واجهزة كهربائية ومواد غذائية) لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

وفى إدارة ضبط الأسواق بمحافظتى القاهرة والجيزة، تم شن 22 حملة على عدد من المحلات والكيانات التجارية لضبط كافة الممارسات الضارة بالأسواق وقد أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضر لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.