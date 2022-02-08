لتطبيق التحول الرقمى.. وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع رئيس البريد

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جدة - نرمين السيد - وناقش الطرفان، خلال الاجتماع، سُبل التعاون فى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية فى ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمى فى جميع المجالات.
وأكد منار أن وزارة الطيران المدنى تعمل على تقديم كل التسهيلات لتقديم الخدمات البريدية المتطورة التى تقدمها الهيئة القومية للبريد بصورة متميزة وبالجودة المطلوبة، خصوصًا فى ظل التحول الرقمى الذى ساهم فى تقديم مختلف الخدمات البريدية بصورة أشمل وأسرع.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن اللقاء يهدف لبحث فرص التعاون المشترك بين البريد ووزارة الطيران المدنى بما يسهم فى تقديم خدمات البريد المصرى حول العالم بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأوضح أن التعاون يضمن تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين، موضحًا حرص البريد المصرى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الطيران المدنى بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصرى وتحقيق أقصى استفادة منها.
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