لتطبيق التحول الرقمى.. وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع رئيس البريد

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن اللقاء يهدف لبحث فرص التعاون المشترك بين البريد ووزارة الطيران المدنى بما يسهم فى تقديم خدمات البريد المصرى حول العالم بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأوضح أن التعاون يضمن تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين، موضحًا حرص البريد المصرى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الطيران المدنى بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصرى وتحقيق أقصى استفادة منها.