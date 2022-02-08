رئيس مياه بنى سويف تتفقد بعض المشروعات بمركزى إهناسيا وناصر

جدة - نرمين السيد - تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مشروعى توسعات محطة مياه معصرة نعسان بمركز أهناسيا، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية دنديل فى مركز ناصر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال المنفذة.





وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصرى. وبحسب بيان صحفى صدر عن الشركة، فإن جولة التفقد تأتى ضمن المتابعة الميدانية للمشروعات التى تعتبر أهم أولويات الشركة، والالتزام بالانتهاء من هذه المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المخطط لها. يذكر أنه تم إدراج قرى مركزى ببا وناصر (وعددها 66 قرية وتوابعها) ضمن المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى الجمهورية من خلال التطوير الشامل للخدمات والمرافق فى تلك القرى.

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