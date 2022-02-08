الصحة تكشف عن 8 خطوات لمنع انتشار كورونا ومتحوراتها

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 8 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته حرصا علي المواطنين . وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان تتضمن الخطوات : 1- حال الشعور بأعراض مرضية تتعلق بالسعال والحمى 2- وصعوبة في التنفس يجب التماس الرعاية الصحية 3- تغطية الفم والأنف عند السعال 4- تجنب لمس العينين والأنف والفم 5- اغسل يدك بانتظام 6- تجنب الأماكن المزدحمة 7- احرص علي ارتداء الكمامة 8- تلقي اللقاح والجرعات التنشيطية

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