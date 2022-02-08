/678233/الأهلي-يتأخر-أمام-بالميراس-بهدف-في-الشوط-الاول-فيديو

انتهى الشوط الأول بين الأهلي وبالميراس بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ بالميراس بستحواذ نسبي على النادي الأهلي، حتى دخل لاعبوا القلعة الحمراء في المباراة وشكلوا خطورة على الفريق البرازيلي.

ونفذ النادي الأهلي أكثر من كرة مرتدة شكلت خطورة، عن طريق حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولكن تألقت دفاعات والحارس بفريق بالميراس وحافظوا على نظافة شباكهم.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

وفي الدقيقة 38 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس في أول هجمات الفريق من خلال تمريرة ضربت خط دفاع الأهلي لينفرد اللاعب ويضعها بسهولة في الشباك.

🎥— هدف اول لـ بالميراس عن طريق اللاعب رفائيل فيغا . pic.twitter.com/PEt5gyuLFB — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 8, 2022

تشكيل بالميراس أمام الأهلي :

حراسة المرمى: ويفيرتون

خط الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

خط الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

خط الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو

تشكيل الأهلي أمام بالميراس:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهرة محمد طاهر – حسين الشحات.

دكة بدلاء الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شوبير، محمد مغربي، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمود وحيد، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، زياد طارق، ميكيسوني، وليد سليمان، محمد شريف.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

أحداث مباراة الأهلي مونتيري

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.