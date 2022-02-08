/678239/اشادات-واسعة-في-شباب-النواب-بحياة-كريمة--ونواب-وقف-الخلق-ينظرون-كيف-يبني-السيسي المجد-وحده

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة،اشادات واسعة من اعضاء المجلس المتقدمين بطلبات احاطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النائب أحمد حته بشأن تأخر اقامة عدد من مراكز الشباب بمركز مراغة بمحافظة المنيا ، بحضور الدكتورًأشرف البجرمي، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية،ومصطفي عبدالمعين مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط .

وقال النائب أحمد حتة ، إن ما تشهده مختلف محافظات الجمهورية من مشروعات عملاقة يمثل انجاز كبير وغير مسبوق ، لاسيما مشروعات حياة كريمة التي نقلت الريف المصري نقلة نوعية موجها الشكر للقيادة السياسية علي تلك الانجازات الكبيرة .

نواب عن انجازات الرئيس السيسي: وقف الخلق ينظرون كيف يبني السيسي المجد وحده

وأضاف : "وقف الخلق ينظرون كيف يبني الرئيس السيسي مشروعات حياة كريمة والمجد وحده " وهو ما عقبه عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بالتأكيد علي أن تلك المبادرة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي انجازاته الملموسة في مختلف المحافظات . وفي سياق مختلف قال النائب احمد حتة في طلب الاحاطة الذي تقدم به إن مركز شباب بجزيرة شارونة التابعة لمركز مراغه محافظة المنيا، تم توفير قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مركز شباب للقرية، وذلك لان القرية فى أشد الحاجة إلى إقامة مركز شباب بها، والوحدة المحلية ليس لديها مانع من تخصيص قطعة الارض لإقامته .

وأضاف ان التعداد السكانى بالقرية يتعدى 30 ألف نسمة، وأن قطاع الشباب والرياضة من المشروعات الاساسية التى تتضمنها مشروعات حياة كريمة، مطالبا بسرعة اقامة مركز شباب بجزيرة شارونه للمشاركة فى وضع وتنفيذ البرامج وتنمية الجوانب المختلفة لشخصية الشباب واستثمار اوقات فراغهم. من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، إن مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالمعاينة للقرية وتلاحظ ان قطعة الأرض هي (طرح نهر) وهذه الأرض تبعد عن مركز شباب شارونه مسافة 2 كيلو متر تقريبا وعند إقامة مركز شباب لابد ألا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز شباب 5 كيلو متر.

وأشار إلي أن وزارة الشباب والرياضة ليس لديها مانع من انشاء مركز شباب بالقرية حال تخصيص المساحة الكافية من ديوان عام المحافظة لصالح مركز الشباب او مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة وتوافر اشترطات البناء بها.

إقامة مركز شباب منشأة نيازى التابعة لمركز مراغه محافظة المنيا

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثانى، بشأن إقامة مركز شباب منشأة نيازى التابعة لمركز مراغه محافظة المنيا، وطالب النائب احمد حتة مقدم الطلب سرعة اقامة مركز شباب منشأة نيازى لتزويد النشء والشباب بالمهارات الفنية واليدوية المختلفة.

من جانبه قال الدكتور اشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية ، وقد أفادت الجهه الادارية إلى انه قامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالمعاينة للقرية وتلاحظ ان هذه القرية تبعد عن مركز شباب شم القبلية مسافة 2كيلو متر تقريبا.

واشار الي ان اشتراطات بناء مراكز الشباب تتضمن انه وعند إقامة مركز شباب لابد ألا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز شباب عن 5كيلو متر، وان وزارة الشباب والرياضة ليس لديها مانع من انشاء مركز شباب بالقرية حال تخصيص المساحة الكافية من ديوان عام المحافظة لصالح مركز الشباب او مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة أو عقد ملكيه مسجل بالشهر العقاري سواء بالشراء او بالتبرع أو التنازل علي ان لاتقل المساحة عن 1500متر ولاتوجد بها أي معوقات للتنفيذ.