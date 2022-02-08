/678238/وكيل-الأزهر-يعتمد-نتيجة-الشهادتين-الابتدائية-والإعدادية-للفصل-الدراسي-الأول ٢٠٢٢

أناب فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، فضيلة أ.د محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م.

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وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( ١٥٠٥٩٩) طالب وطالبة، حضر منهم( (١٤٩١١٦)، وبلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٢٣٩٥٣) بنسبة (٨٣.١٣%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من ٥٠% (٢٥١٦٣) بنسبة ١٦.٨٧%.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٤٣١٧٩) طالب وطالبة، حضر منهم (١٤١٤٢١)، وبلغ إجمالي الحاصلين على ٥٠% فأكثر (١٠٨٨٢١) بنسبة ٧٦.٩٥%، والحاصلين على أقل من ٥٠% (٣٢٦٠٠) بنسبة ( ٢٤.٠٥).

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.‏

هذا وأعلن الأزهر الشريف، نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2022/2021.

وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، برقم الجلوس، غير الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/results.html

ونعى الأزهر الشريف الطفل المغربي "ريان"، الذي وافته المنية، اول أمس ، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة الطفل ريان بعد 5 أيام من تواجده بالبئر

هذا و فارق الطفل ريان الحياة بعد 5 أيام عاشها بين الحياة والموت، عالقا داخل بئر عميقة، حيث افجع العالم بموته، عقب انتشال جثته من البئر الواقعة في مدينة شفشاون شمالي المغرب.