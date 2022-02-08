العدل تكشف إنجازات الإدارات القانونية خلال عامين

جدة - نرمين السيد - 1- ورود 5884 تقرير تفتيش على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات المختلفة تم إنجاز 5844 منها والمتبقى 40 تقريرًا بنسبة إنجاز 99.3%. 2- ورود 4720 شكوى للإدارة للفحص والتحقيق تم إنجاز منها 4487 تحقيقًا، والمتبقى 233 شكوى بنسبة إنجاز 95%. 3- فحص 676 طلبا من طلبات الأمانة العامة وأنجزت بنسبة 100%. 4- فحص 3849 تقريرا من تقارير المكتب الفنى تم إنجاز منها 3829 تقريرا والمتبقى 20 تقرير بنسبة إنجاز 93.7%. 5- إصدار مجموعة المبادئ والقواعد القانونية المستخلصة من الآراء الصادرة من الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل.

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