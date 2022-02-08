/678244/تامر-هجرس-ينضم-لأبطال-أحلام-سعيدة-بجانب-يسرا

عادت الفنانة يسرا إلى تصوير مسلسلها «أحلام سعيدة»، المقرر عرضه في رمضان 2022، وذلك بعد فترة توقف بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

دوت الخليج ترصد أنضمام تامر هرس لفريق عمل مسلسل أحلام سعيدة

تامر هجرس في مسلسل أحلام سعيدة

وانضم الفنان تامر هجرس مؤخرًا لأسرة مسلسل أحلام سعيدة من بطولة الفنانة يسرا، الذي عاد ليستكمل تصوير مشاهده التي بدأها في منطقة السادس من أكتوبر.

ومسلسل أحلام سعيدة هو التعاون الرابع بين يسرا وتامر هجرس، حيث تشاركا في فيلم ماتيجي نرقص من بطولتهما، والذي تم عرضه عام 2006، وألتقيا في مسلسل خاص جدًا عام 2009، وبعدهما تشاركا في مسلسل شربات لوز الذي تم عرضه في رمضان عام 2012.

أعمال تامر هجرس

شارك تامر هجرس مؤخرًا في مسلسل بدل الحدوتة تلاتة، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وكان ضيف شرف في القصة الثانية والتي قامت فيها دنيا بتقديم شخصية لهفة للمرة الثانية.

بدأ تامر هجرس مشواره التمثيلي بشكل إحرتافي بفيلم بركان الغضب عام 2002، بعد مشاركته في فيلم أيس كريم في جليم بطولة عمرو دياب عام 1992، وبعدها كانت أنطلاقته الحقيقية بعد مشاركته في فيلم التجربة الدنيمركية بطولة الزعيم عادل إمام، بتقديم دور أحد ابناءه عام2003، وبعدها توالت أدواره في الأفلام والمسلسلات، وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها هم مسلسل خاص جدًا ومسلسل شربات لوز من بطولة الفنانة يسرا، ودوره في فيلم عمليات خاصة التي عُرض عام 2007، هذا إلى جانب عدد من المسلسلات والأفالم التي شارك فيها كضيف شرف مثل مسلسل عايزة أتجوز، وجوز ماما.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

تقدم يسرا بطولة مسلسل أحلام سعيدة، مع غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين ونور محمود، و تأليف هالة خليل و إخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب.

يعد مسلسل أحلام سعيدة التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين.