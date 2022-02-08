/678248/من-هو-دكتور-مروان-بطل-مسلسل-البحث-عن-علا-وحقيقة-قرابته-لطارق-نور

منذ بدء عرض مسلسل «البحث عن علا»، على منصة نتفليكس، لفت الدكتور مروان النظر إليه، وبدأ رواد التواصل الإجتماعي يتداولون صوره ويخرجون بعض الإشاعات عن هذا الوجه الجديد، فهل هو ابن رجل الأعمال طارق نور؟

دوت الخليج ترصد أخبار الوجه الجديد أحمد طارق

دكتور مروان في البحث عن علا

قدم الوجه الجديد أحمد طارق دور الدكتور مروان في مسلسل البحث عن علا، الذي بدأ عرضه قريبًا على منصة نتفليكس الرقمية، والذي شارك به في دور طبيب يدعى مروان، تنشب بينه وبين علا بطلة المسلسل القصة حب، والتي تقوم بدورها الفنانة هند صبري.

وبدأت بعض المواقع تتداول أنباء بأنه ابن رجل الأعمال الشهير طارق نور، صاحب شركة الدعايا والإعلان المعروفة، وقناة القاهرة والناس، ولكن هذه الأنباء ما هي إلا أكاذيب ليس لها أساس من الصحة، والعلاقة الوحيدة التي تجمع أحمد طارق بطارق نور هي أن أحمد طارق يعمل في شركة الدعايا المملوكة لطارق نور.

مسلسل البحث عن علا

الجدير بالذكر، أنه يحكي مسلسل البحث عن علا الذي سوف يتم عرضه على منصة نتفليكس الإكترونية، بداية من يوم 3 فبراير القادم، عن الدكتورة علا عبد الصبور بعدما تزوجة وأصبحت أم، ويعرض طرقها في تحمل المسؤليات الكثيرة، وكيفية تعاملها مع المواقف المختلفة.

هذا العمل الدرامي الإجتماعي من بطولة: هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، إخراج: هادي الباجوري.

تعليق السيناريست تامر حبيب على مسلسل البحث عن علا

ونشر حبيب بوستر العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "لسه حالًا مخلص آخر حلقة، اتفرجت على الست حلقات ورا بعض.. ضحكت وعيطت واستمتعت، ومبسوط بجرعة دسمة من المشاعر الشيك الراقية، بجد شكرًل يا أصحابي يا جامدين قدام ووراء الكاميرا".

يسرا عن مشاركتها في مسلسل البحث عن علا

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بأبطال العمل والذي كان من بينهم شيرين رضا وهند صبري، وعلقت عليها قائلة:"سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري.. استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل".