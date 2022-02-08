عاجل- بيان هام من الإسكان بشأن كراسات شروط وحدات الـ 3% (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - نفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الأخبار المنشورة بعددٍ من المواقع الإلكترونية بشأن كراسات شروط طرح الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل بمشروعات سكن مصر ودار مصر و JANNA، ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى المتنوعة للتمويل العقارى، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة، والتى تم الإعلان عنها فى 1 فبراير الجارى.





وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بحسب بيان للوزارة مساء اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الواردة فى هذه المواقع الإلكترونية بشأن تسريب كراسات الشروط لهذا الطرح هى معلومات مغلوطة وكاذبة ولا تمت للواقع بصلة، مشيرة إلى أن كراسات الشروط الصحيحة لن يتم الإعلان عنها قبل يوم الثلاثاء 15 فبراير الجارى، ويتم التعامل معها بسرية فائقة ضمانًا لتحقيق التكافؤ بين كافة المواطنين فى الإطلاع على المعلومات الخاصة بها، ومنعًا لحدوث أى تلاعب بها، أو بلبلة فى المعلومات.

وأعربت عن أملها فى عدم نشر أى معلومات غير صحيحة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون العودة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى باعتباره المصدر الرئيسى للمعلومات الصحيحة، ومحاولة التأكد من مدى صحة ما يتم تداوله قبل نشره للجمهور وإحداث بلبلة فى صفوف المواطنين، خاصةً وأن الصندوق يتواصل بصورة فعالة مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق للجمهور، حيث تم إجراء ما يزيد على 15 لقاءً تلفزيونيًا مع مختلف البرامج الحوارية المصرية خلال الفترة الأخيرة لشرح الطرح الجديد للمواطنين.

وأوضحت عبد الحميد، أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات الصحيحة، عبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالى (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط (https://www.youtube.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكترونى للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

وأكدت أن ذلك يأتى انطلاقًا من مسئوليات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى إيضاح الحقائق للمواطنين ومواجهة الشائعات التى يتم إطلاقها، مؤكدةً مرة أخرى أن كافة الأخبار المنشورة عبر المواقع الإلكترونية لعدد من المؤسسات الصحفية حول تسريب كراسات شروط الطرح الجديد لوحدات متوسطى الدخل هى شائعات ولا تمت للواقع بصلة.

تجدر الإشارة إلى أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق، والمكلَّفة بمتابعة كافة ما ينشر حول الصندوق فى المواقع الإلكترونية المختلفة رصدت عدداً من المواقع التى تناقلت فيما بينها عددًا من الملفات الإلكترونية المغلوطة باعتبار أنها كراسات الشروط الصحيحة الخاصة بوحدات الطرح الأخير ( سكن مصر - دار مصر – JANNA ).