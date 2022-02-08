إحالة رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش.. وبولس فهمى رئيسًا جديدًا يؤدى اليمين أمام الرئيس غدا

/678268/إحالة-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-للمعاش-وبولس-فهمى-رئيسا-جديدا-يؤدى-اليمين-أمام-الرئيس-غدا

يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بعد أن تم إحالة المستشار سعيد مرعي للمعاش لعدم لياقته الصحية بناء علي طلبه.

دوت الخليج

وكان المستشار بولس فهمي يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، وتحدث دائما عن توجيه القيادة السياسية للجهات القضائية بتمكين المرأة من ولاية القضاء، وأنه تفعيل لالتزام دستوري على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها عملاً بنص المادة 11 من دستور سنة 2014.

من هو المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد؟

المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014 له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.