/678255/موعد-مباراة-الأهلي-على-تحديد-المركز-الثالث-بكأس-العالم-للأندية

يلتقي النادي الأهلي السبت المقبل مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

يواصل النادي الأهلي المنافسة على مركز في بطولة كأس العالم للأندية، بعد السقوط أمام بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية، والتي تأتي المنافسة على المركز الثالث في البطولة.

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي مع الخاسر من تشلسي والهلال، السبت المقبل في الساعة الثالثة مساء، على ستاد آل نهيان.

بالميراس أمام الأهلي

بدأ بالميراس بستحواذ نسبي على النادي الأهلي، حتى دخل لاعبوا القلعة الحمراء في المباراة وشكلوا خطورة على الفريق البرازيلي.

ونفذ النادي الأهلي أكثر من كرة مرتدة شكلت خطورة، عن طريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر ولكن تألقت دفاعات والحارس بفريق بالميراس وحافظوا على نظافة شباكهم.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

أهداف بالميراس أمام الأهلي

وفي الدقيقة 39 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس فب أول هجمات الفريق الخيرة من خلال تمريرة ضربت خط الدفاع .

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.

واٍتمر الأهلي في الضغط على بالميراس من أجل تعديل النتيجة، وجاءت محاولات عن طريق محمد شريف وأحبد عبد القادر الذان أنعشوا هجوم القلعة الحمراء.

الأهلي ضد بالميراس

وسجل محمد شريف هدف في الدقيقة 72، ولكن ألغاه حكم المباراة لوجود تسلل على مهاجم الأهلي.

وقام حكم اللقاء بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 82، بعد تدخله القوي على لاعب بالميراس، ليراجع الحكم الكرة في الفيديو ويشهر له البطاقة الحمراء.