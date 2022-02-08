عاجل- الأرصاد تحذر من عودة الأجواء الباردة.. منخفض جوى خلال 48 ساعة (بيان)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع عودة الأجواء الباردة على شمال البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة من السواحل الغربية إلى شمال الصعيد ومزيد من الانخفاض يؤثر على كافة الأنحاء يوم الخميس.





وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة نهارا و10 ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بحيث تكون خفيفة إلى متوسطة تمتد مساء إلى القاهرة تكون خفيفة الشدة. كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدى إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 5 أمتار.

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