عاجل- هانى الناظر يكشف تفاصيل حالته الصحية: أوصيكم بعدم التهاون

جدة - نرمين السيد - وقال الناظر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الحمد لله وبفضله غادرت المستشفى اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة وعدت للمنزل لاستكمال باقى البرنامج العلاجى المتبقى والتاهيلى باذن الله والحقيقة أن المرض ابتلاء شديد، ولكن مع الابتلاء هناك أشياء رائعة فهناك رحمة ربنا وعفوه وهناك دعوات حضراتكم الطيبة التى أحاطتنى فى اصعب اللحظات والآلام".

وأضاف: "دعوات أثبتت أن حب الناس الحقيقى النابع من القلب شىء لا يباع ولا يشترى ولكنه نعمة وفضل من عند الله، أخيرا أوصيكم بعدم التهاون أبدا بهذا المرض وأرجوكم التزموا بالكمامة وبالتباعد بشدة والتطهير لليدين دائما وعدم تناول أطعمة مشتركة مع آخرين وتذكروا التهوية الجيدة، وربنا يحفظكم جميعا من كل شر وسوء".

وواصل حديثه: "بإذن الله ربنا يقدرنى فى أقرب وقت، وأبدأ استقبل أسئلة ومشاكل حضراتكم الطبية كالعادة واجاوب عليها بكل الحب والسرور".