/678267/النائب-نشأت-فؤاد-يعلن--توفير-أتوبيسات-للدائرة-الرابعة-بسوهاج-لخدمة-الطلاب

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن معاناة اهالي محافظة سوهاج من عدم توافر أتوبيسات من مراكز الدائرة الرابعة ( طما-طهطا-جهينه) إلى جامعة سوهاج،

جاء ذلك بحضور وبحضور المهندس عماد عبد المتعال نائب الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري، الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج

وقال فؤاد عباس أن طلاب مراكز الدائرة الرابعة طما-طهطا-جهينه تعاني معاناه كبيرة في الوصول إلي الجامعة التي تبعد 50كيلو متر عن مراكز الدائرة الرابعة ، الأمر الذي يستلزم توفير 6 أتوبيسات بواقع اتوبيسين لكل مركز لرفع المعاناه عن أبنائنا الطلاب.

واكدت لجنة النقل والمواصلات أنه سيتم توفير عدد من الاتوبيسات لمراكز الدائرة الرابعة حتى مدينة الكوامل وجامعة سوهاج وأنه جاري تحديد أماكن المحطات .

واضافت اللجنة أن هذه الاتوبيسات ستكون بمواعيد منتظمة ولا تسلتزم اكتمال الركاب وتسير في مواعيدها المحددة وذلك مراعاة لأبنائنا الطلاب .