نبيلة عبيد تنعي فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها

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قدمت الفنانة القديرة نبيلة عبيد خالص تعازيها، للراقصة الاستعراضية فيفي عبده، بعد رحيل شقيتقتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

دوت الخليجيرصد تعازي الفنانة نبيلة عبيد للفنانة فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «خالص عزائي للصديقة العزيزة الفنانة فيفي عبده في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقتها.. البقاء لله وإنا لله وإن أليه راجعون».

فيفي عبده تعلن وفاة شقيقتها

وأعلنت فيفي وفاة شقيقتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

بوسي شلبي تواسي فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها الكبرى هدى

وحرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على نعي رحيل شقيقة فيفي عبده من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: "توفيت إلى رحمة الله تعالى، الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يصبرك يا فيفي".

الوحدة تسيطر على نبيلة عبيد في عامها ال77

من ناحية اخرى، احتفلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعيد ميلاده ال77، في أجواء حزينة للغاية، إذ سيطر عليها الوحدة والمكوث بمفردها في منزلها، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي احتل الوسط الفني في الآونة الأخيرة.

واعربت نبيلة عبيد عن استيائها من فيروس كورونا، الذي أجبرها على الاحتفال بمفردها لأول مرة دون اصدقائها، فنشرت صورتها من داخل الاحتفال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها التورتة مليئة بعيون زرقاء.

وكتبت نبيلة عبيد معلقة على الصورة: «منها لله كورونا وأخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء، وتابعت:أنا والتورتة لوحدينا، كل سنة وأنتم طيبين».

لمحات من حياة نبيلة عبيد

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، قدمن العديد من الأعمال الفنية؛ التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية، منها الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، شادر السمك.

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد؛ في السباق الرمضاني لعام 2020، من خلال مسلسل سكر زيادة،ويضم المسلسل العديد من النجوم أهمهم، نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وإخراج وائل إحسان.