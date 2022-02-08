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الإسكان توصي بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر للوقوف علي مشكلات الغردقة ورأس غارب

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أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر للوقوف علي المشكلات التي تواجه مدينتي الغردقة ورأس غارب وذلك عقب مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب.

 دوت الخليج

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب حسام الدين صالح عوض الله، بشأن: عدم توصيل مرفق الصرف الصحي لبعض المناطق لمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر، بالإضافة الي سوء حالة مياه الشرب بمدينة رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

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وقال النائب حسام عوض الله، أن الأهالي استاءو من سوء جودة مياه الشرب بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر الأمر الذي تسبب في انتشار الأمراض الخطيرة مما ادي الي زيادة الأعباء علي الدولة.

الإسكان توصي بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر للوقوف علي مشكلات الغردقة ورأس غارب

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واضاف عوض الله خلال الاجتماع أن عدم تنفيذ وتشغيل الصرف الصحي بالعديد من المناطق بمحافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة علي الرغم من أهمية مدينة الغردقة كمدينة سياحية وبها العديد من المنشآت والمشروعات السياحية التي تعاني من التقصير في عدم توصيل مرفق الصرف الصحي، بجانب معاناة أيضا الأهالي من سكان هذه المناطق من ذلك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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