/678281/علاء-قريطم-هدفنا-كنواب-حفظ-حقوق-الدولة-والعمال-وتشغيل-اكبر-قدر-من-المصانع

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس ، هدفنا كنواب للشعب هو حفظ حقوق الدولة والعمال، وذلك من خلال تشغيل اكبر قدر من المصانع التي سوف تغلق.

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واضاف قريطم خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين إنه لم نستطع أن نغفل أعيننا علي تلك المصانع التي بها مشاكل لأننا اقسمنا في البرلمان ونحن علي ما اقسمنا عليه مصرين، مشددا أنه علي الهيئات ورئيس الشركة القابضة المعدنية أن يعمل بإخلاص وليس بدوافع شخصية أو محسوبية، فهي أيضا مسؤولة أمام الله وأمام القيادة السياسية.

وأفاد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه لا يحدث أي تهاون أو تسرع في إغلاق أي منشأة أو مصنع قبل وجود حلول مناسبة تتطورها ، قائلا: جميعنا ذاهبون وسنحاسب أمام الله ونسعي جاهدين أن نعمل من اجل مصر تحت القيادة السياسية الحكيمة.

علاء قريطم: هدفنا كنواب حفظ حقوق الدولة والعمال وتشغيل اكبر قدر من المصانع

يذكر أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود ناقشت طلب إحاطة مساء اليوم الثلاثاء مقدم من النائب محمد مصطفى بكري، بشأن أسباب الخسائر التي تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان نتيجة عدم السماح باستيراد الفحم الحجري من الخارج وخاصة بعدما أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة، وايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف محمد المغاوري، بشأن حرمان شركة النصر لصناعة الكوك من استيراد الفحم الحجري نتيجة قرار وزارة البيئة لتوفيق أوضاع المصنع البيئية، ما أدى إلى تحقيق خسائر تؤدي بالشركة إلى التصفية