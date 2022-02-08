/678282/أرقام-سلبية-للأهلي-في-كأس-العالم-للأندية-بعد-الخسارة-أمام-بالميراس

خسر النادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2/0، ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبتلك الهزيمة يسجل النادي الأهلي عدة أرقام سلبية في بطولة كأس العالم للأندية، بالرغم من تحقيقه أرقام إيجابية أبرزها مشاركته في البطولة لسبع مرات.

ويعد الأهلي هو أكثر نادي تعرض للخسارة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية ‏بعد خسارته من بالميراس البرازيلي برصيد 11 لقاء من أصل 17 شارك فيهم.

وكذلك أكثر الفرق استقبالا للأهداف برصيد 26 هدفاً، نظراً لكونه أكثر الفرق مشاركه في تاريخ البطولة.

وسيلعب الأهلي على المركز الثالث في البطولة يوم السبت القادم، في إنتظار الخاسر من مباراة تشيلسي أمام الهلال التي ستقام غداً في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

محمد هاني: لم ينتهي الوقت بعد في كأس العالم للأندية

أكد محمد هاني، مدافع النادي الأهلي، إن التوفيق لم يكن حليفًا لنا خلال مباراة بالميراس البرازيلي التي أقيمت مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات.

وأوضح هاني أن اللاعبين كانوا رجالًا وقدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة.

وأشار إلى أنها طبيعة كرة القدم، وأن بالميراس منافس قوي ونجح في استغلال الفرص التي لاحت له، وأن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بالميدالية البرونزية.

ثنائي الأهلي بعد مباراة بالميراس

خضع ثنائي الأهلي، وليد سليمان، وعمرو السولية، لاختبار كشف ‏المنشطات فور انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس التي أقيمت مساء اليوم على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، ‏في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وشارك وعمرو السولية في مباراة الأهلي اليوم أمام بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بشكل أساسي في المباارة، بعد خوضة بيومين فقط مع منتخب بلاده في نهائي كأس أم إفريقيا.

وليد سليمان أمام بالميراس

وشارك وليد سليمان مع النادي الأهلي أمام بالميراس، في الدقيقة الـ 73، بخروج طاهر محمد طاهر، في الخط الهجومي للفريق، والذي ظهر الربع ساعة الأخيرة بشكل ملفت للأنظار مما جعل مراقبي المباراة يسلطون الضوء عليه وخضوعة لكشف المنشطات.