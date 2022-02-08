عاجل- توضيح هام من وزير العدل بشأن تقنين الأوضاع فى مخالفات البناء «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أنه لابد من التفرقة بين أمرين لدى تناول ملف التسجيل الخاص بمن تقدموا بطلبات تصالح للعقارات المخالفة، أهمها أن من يقطن فى عمارة وهناك مخالفة فى أحد الأدوار وليكن الأخير، بينما يقطن المتقدم بطلب التسجيل فى دور غير مخالف، فليس شرطا عليه إحضار ما يثبت التقنين، حيث أن المخالفة تخص فقط الوحدات الواقعة فى الأدوار المخالفة.





وشدد مروان خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، على أن المخالف، والذى لم يقنن أوضاعه بعد، لابد وأن ياتى بما يثبت أنه قنن أوضاعه قبل الشروع فى التسجيل.

وردا على لميس الحديدى بشأن أن هذا فى يد المحليات، قال الوزير: "الجهات شغالة فيها دلوقتى عشان ينتهوا من التقنين".

وواصل وزير العدل: "أى حد دلوقتى معاه السند العرفى مع حيازته لمدة خمس سنوات بحسن نية، وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة من خلال إيصال مياه أو نور وكافة المستندات الدالة على فترة الحيازة، خلال 30 يوما سيكون لديه عقد الملكية المسجل".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.