الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ والأجواء باردة غدا والخميس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، قائلة: الدولة المصرية ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الأربعاء، والخميس، مع ازدياد نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة لدى المواطنين.

أضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن درجات الحرارة متوقع أن تصل يومي الأربعاء والخميس إلى 16درجة مئوية، أي انخفاض 4 درجات طقس عن الأيام الحالية، مردفه: "يجب ارتداء الملابس الثقيلة بنهاية الأسبوع بسبب التقلبات الجوية التي نشهدها في فصل الشتاء، وعدم الاستهانة بالطقس".

وأكملت الدكتورة إيمان شاكر:"فصل الشتاء ما زال مستمر في تقلباته، وقد نتوقع انخفاض في درجة حرارة الجو في أي وقت خلال الفترة المقبلة، ومن المحتمل أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في أمواج البحر المتوسط، وهو ما يعرقل الملاحة وأنشطة الصيد يومي الأربعاء والخميس".