/678286/17-فبراير-فرقة-عبد-الحليم-نويرة-تتألق-على-مسرح-سيد-درويش

يستقبل مسرح سيد درويش بالاسكندرية فرقة عبد الحليم نويرة، وذلك يوم 17 الشهر الجاري، لتقدم الفرقة عددًا من الأغاني القديمة لمطربين متنوعين، ومن بينهم أغاني لسيد درويش نفسه.

دوت الخليج يرصد حفل لفرقة عبد الحليم نويرة على مسرح سيد درويش

حفل فرقة عبد الحليم نويرة في الأسكندرية

تستعد فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر، لإقامة حفل على مسرح سيد درويش بالأسكندرية، والتي من خلالها سيقدم مطربو الفرقة عددًا من الأغاني المختلفة لنجوم الزمن الجميل، ومن بينهم أغاني مثل: أهو دا اللي صار، الشيطان، أنا المصري، تخونوه، حبيبي واحشني، أهو دا اللي صار وحنين.

فرقة عبد الحليم نويرة منذ عام 1967

تُعتبر فرقة عبد الحليم نويرة واحدة من الفرق التي تشرف عليها الفنانة جيهان مرسي في دار الأوبرا المصرية، وتم تسميتها على اسم المايسترو عبد الحليم نويرة الذي أسسها عام 1967، وكانت تحمل اسم الفرقة العربية؛ لما كانت تحييه من أغاني التراث العربي القديم.

ومن بين الفرق التي تشرف عليها الفنانة جيهان مرسي، الفرق التالية: تراث ‏الموسيقى العربية، الإنشاد الديني، أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.

معلومات عن مسرح سيد درويش بالأسكندرية

كان مسرح سيد درويش بالأسكندرية هو الأوبرا بالأسكندرية فيما قبل، وكان يقدم عليه العديد من العروض الغنائية والتمثيلية الأجنبية والعربية أثناء الزمن الجميل، حيث أنه تأسس عام 1918، وتم تغيير اسمه بعد التجديد وإعادة الإفتتاح باسم سيد ردويش عام 1962، وهو مصمم على تراز أوبرا فيينا، وإلى الآن يتم أستضافت عروض من محافظات مختلفة، ودول شقيقة، منها التمثيلي ومنها الغنائي.

احتفال الدولة مئوية مسرح سيد درويش

أحتفلت إدارة مسرح سيد درويش ووزارة الثقافة المصرية بقيادة الوزيرة إيناس عبد الدايم، العام الماضي خلال شهر يوليو بمرور قرن كامل عليه، وتم إدراجه في قائمة التراث المصري، وهو مازال محتفظًا بشكله الكلاسيكي وتصميمه المميز الذي يشبه مسارح باريس، ويتزين من الداخل باسماء كبار الفنانين من العالم أجمع، بالحروف اللاتينية، من بيهم الموسيقار العالمي موتزارت، والإطالي الشهير في مجال الموسيقى روسيني والموسيقار الإيطالي فيردي.