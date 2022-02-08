/678289/أحمد-فتوح-محمد-عبد-الشافي-مثلي-الأعلى-وأتعلم-منه

تحدث أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، حول بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد فتوح في تصريحات تليفزيونية على قناة إم بس سي مصر ببرنامج "يحدث في مصر": "مثلي الأعلى في مركز الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، فهو لاعب كبير وأتعلم منه دايماً وهو بيفدني كتير".

وأضاف: " السنغال فريق قوي وكنا نستطيع الفوز عليهم، ولكن الإجهاد السبب في الخسارة أمامهم في النهائي"

وزاد: " بكاري جاساما تحامل علينا في مباراة الكاميرون، وكان ضدنا طوال اللقاء بقرارات غريبة، وحسينا أنو نازل عشان يخسرنا".

وأردف: " بنعتذر لجماهير مصر كلها على الخسارة في النهائي أمام السنغال، وإن شاء الله هنقدر نفوز عليهم بعد أيام وهنصعد لكاس العالم على حسابهم".

أبو جبل:« بكاري جاساما قالنا هتتغلبو.. وهدد وائل جمعة قبل الماتش ولكن هي دي أفريقيا»

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك، عن ما تعرض له المنتخل الوطني من ظلم تحكيمي من الحكم بكاري جساما قائلا:" بكاري جاساما هددنا قبل الماتش ومش هتكسبوا وقال لكابتن وائل اللي هتعملوا ع الدكه هطردكم وبيكلمنا باسلوب وحش وصلاح انفعل عليه وكان غريب وكان ضدنا وربنا كان كبير وقدرنا منساعدوش نوصل للي عاوز يوصله".

أبو جبل عن جاساما

وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" من قبل الماتش كان بيعمل فحص للتيشرت يوقفنا قدامه 3 او4 دقايق .. ولكن هذه افريقيا وكل ما تتخيله سوف تجده في هذه القارة.

وعن الفرق بين جاساما وجوميز الحكم الذي ادار ماتش النهائي قال محمد أبو جبل:" أخر ضربة ترجيح بقوله هما مضيعين 3 احنا كسبنا قالي لا لازم ارجع الفار وكان غريب في الكلام كانه بيؤمرنا.. اما جوميز جوميز قالنا انتم تساعدوني احنا بنعلم اطفال من بعدكم".