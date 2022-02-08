/678291/أحمد-فتوح-يكشف-كواليس-علاقة-لاعبي-الأهلي-والزمالك-في-المنتخب

كشف أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب، ونادي الزمالك، عن كواليس منتخب مصر، وسط لاعبي الأهلي والزمالك، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد أحمد أبو الفتوح مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "ما يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، يومياً في العاشرة مساء.

خروج محمد شريف أمام الكاميرون، في لقاء منتخب مصر بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، ودخول زيزو، على الرغم من خول شريف المباارة ولم يشارك إلا في 8 دقائق.

وقال: "لاعبي الأهلي بيحبو لاعبو الزمالك والعكس، ومفيش أي مشاحنات بين الطرفين".

وأردف: "كل يوم في المعسكر بالبطولة، كان لكل لاعب ضربتين جزاء في التدريب".

واختتم: "خروج محمد شريف أمام الكاميرون، في نصف نهائي البطولة، ودخول زيزو، بسبب ضربات الجزاء".

محمد أبو جبل: لما وقع محمد الشناوي أمام كوت ديفوار كنت فرحان

كشف محمد أبو جبل عن رد فعله أثناء سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار، بدور الثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.

وجاءت تصريحات محمد أبو جبل ، في حضورة ببرنامج "الحكاية" ، مع الإعلامي عمرو آديب، المذاع يومياً على قناة إم بي سي مصر، في العاشرة مساء.

محمد أبو جبل

وقال: "عند سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار في الدور الـ 16، قلت في نفسي متقمش ياشناوي".

وأضاف: "وقفت على طول ولبست الجوانتي، وكنت جاهز للمشاركة بكل شغف في المباراة".

وزاد: "بعد ما وقفت أو محمد الشناوي نعرف إصابة محمد شوقي صحك وقالي: "مستعجل طيب استنى نشوف إصابته هيكمل ولا لا".

واختتم: "دخولي ومشاركتي في البطولة الشناوي قالي هتشيل الفريق ولازم تركز جداً، والحمد لله نجحنا في ذلك".

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.