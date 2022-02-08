والد أحمد فتوح: إحنا زملكاوية ومش هنروح الأهلي.. وبنشكر مرتضى منصور

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تحدث والد أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، حول بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "يحدث في مصر": " فخور بأبني وما حققه وجميع لاعبي المنتخب رجالة، وكنا نتمنى أن يفوزا بالبطولة ويسعدونا كلنا".

وأضاف: " إن شاء الله يجي لفتوح عرض أوروبي ويحترف عن طريق الزمالك، أهم حاجة يكون الزمالك موافق لو هما مش محتاجينه هيحترف".

وزاد:" كل ما قدمه أحمد فتوح من خير نادي الزمالك وإحنا زملكوية ومش هنروح الأهلي، وأبني تعب كثيراً حتى وصل لما هو فيه، والزمالك خيره علينا، ولولا النادي دا مكنش راح منتخب مصر".

واردف:" ومستعدين أن أحمد فتوح ياخد ربع الفلوس اللي هياخدها بره، والمستشار مرتضى منصور أب لفتوح ومش بيتأخر علينا في أي حاجه وبنشكره".

أحمد فتوح: محمد عبد الشافي مثلي الأعلى.. وأتعلم منه

تحدث أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، حول بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

وقال أحمد فتوح في تصريحات تليفزيونية على قناة إم بس سي مصر ببرنامج "يحدث في مصر": "مثلي الأعلى في مركز الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، فهو لاعب كبير وأتعلم منه دايماً وهو بيفدني كتير".

وأضاف: " السنغال فريق قوي وكنا نستطيع الفوز عليهم، ولكن الإجهاد السبب في الخسارة أمامهم في النهائي"

وزاد: " بكاري جاساما تحامل علينا في مباراة الكاميرون، وكان ضدنا طوال اللقاء بقرارات غريبة، وحسينا أنو نازل عشان يخسرنا".

وأردف: " بنعتذر لجماهير مصر كلها على الخسارة في النهائي أمام السنغال، وإن شاء الله هنقدر نفوز عليهم بعد أيام وهنصعد لكاس العالم على حسابهم".

محمد أبو جبل: لما وقع محمد الشناوي أمام كوت ديفوار كنت فرحان

كشف محمد أبو جبل عن رد فعله أثناء سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار، بدور الثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.

وجاءت تصريحات محمد أبو جبل ، في حضورة ببرنامج "الحكاية" ، مع الإعلامي عمرو آديب، المذاع يومياً على قناة إم بي سي مصر، في العاشرة مساء.

محمد أبو جبل

وقال: "عند سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار في الدور الـ 16، قلت في نفسي متقمش ياشناوي".

وأضاف: "وقفت على طول ولبست الجوانتي، وكنت جاهز للمشاركة بكل شغف في المباراة".