هنا شيحة تهنىء نجلها مالك بعيد ميلاده: «كل سنه وأنت روحي»

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احتفلت الفنانة هنا شيحة مع متابعيها وجمهورها بعيد ميلاد نجلها مالك على طريقتها الخاصة، وذلك بتوجيه رسالة تهنئة له مليئة بكلمات الحب.

دوت الخليجيرصد إحتفال هنا شيحة بعيد ميلاد أبنها مالك مع متابعيها عبر الانستجرام

ونشرت هنا شيحة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة جمعتها مع أبنها مالك، معلقة عليها بكلمات مؤثرة: “حبيبي مالك القلب .. مالك الروح .. كل سنه وانت طيب يا حبيبي .. كل سنه وانت حنين يا روحي .. كل سنه وانت ناجح ومتفوق”.

هنا شيحة تشارك بالسباق الرمضاني بمسلسل “راجعين يا هوا”

وكانت قد شوقت الفنانة هنا شيحة الجمهور، لمسلسلها الرمضاني 2022، والذي يحمل اسم “راجعين ياهوا”، وذلك بالكشف عن اسم الشخصية التي من المقرر أن تجسدها خلال العمل، بنشرها صورة من كواليس مسلسل راجعين يا هوى، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، لتكشف فيه اسم شخصيتها في العمل، وهو فريدة، معلقة عليها: “فريدة راجعين_ياهوى رمضان 2022”.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوا

ويعد مسلسل “راجعين ياهوا” من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

على الصعيد الآخر، كشفت الفنانة هنا شيحة عن سر حبها الشديد للمكوث في مدينة الجونة، مشيرة إلى أن التحرر من القيود هو أحد تلك الأسرار التي تجعلها تشعر فيها بالراحة.

هنا شيحة واقعة في غرام مدينة الجونة

قالت شيحة خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: "مهرجان الجونة بيتي الثاني من زمان، وأنا بحب الجونة وعلى طول فيها من بداية تدشينها في عام 1996، وكنت صغيرة وطفلة"، موضحةً أن الجونة بلد ساحر وهوائها نظيف خالي من الرطوبة.

وتابعت هنا حديثها: "بحب لما أجي فيها أفصل وأشد الفيشة، لأني ببقى حرة فيها من غير قيود ومحدش مركز معايا ولا بيبص عليا، وفي الآخر وظيفة الفنان بطبيعتها بتضعه تحت دائرة الضوء بما يترتب عليه مواجهة الاحتكاك مع الشارع دائمًا، حد يقلي ممكن نتصور أو نتكلم وساعات كبني أدمة رغم كوني فنانة مش ببقى عاوزة وأنا باكل ألاقي حد عاوز يتصور في أوقات كتيرة، ولازم يبقى فيه وقت بتاعي أكون فيه وسط ولادي وأصحابي ومش عايزة أركز هلبس إيه والميكاب ايه".

تحرر هنا شيحة من القيود كلمة السر وراء حبها للجونة

وأضافت: "بحب الخصوصية في الجونة، وبحس براحة وتحرر من القيود ومحدش هيغلس عليا ممكن ألبس شورت الصبح أو مايوه مش بفكر في التفاصيل دي، أنا جاية انبسط بلا قيود".

وأوضحت هنا شيحة أنها حريصة على المشاركة في كافة دورات مهرجان الجونة منذ دورته الأولى لكن تعذر حضورها في الدورة الرابعة بسبب تزامن توقيت الفعاليات مع تصوير أحد أعمالها.